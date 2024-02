Uesb abre inscrições para vagas de técnico e analista universitário | A TARDE

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou nesta quinta-feira, 15, a abertura das inscrições para concurso público, a fim de preencher 96 vagas em diversas áreas voltadas para os cargos de Técnico Universitário e Analista Universitário, que serão subdivididos em 41 cargos entre os três campi da unidade de ensino.

As inscrições serão iniciadas a partir desta sexta, 16, às 23h59, e seguem até o dia 20 de março, no mesmo horário, e devem ser feitas pelo site do Instituto Avalia, organizadora do concurso público. O valor para taxa de inscrição é de R$ 80,00 para Técnico Universitário e R$ 120,00 para Analista Universitário.

Já o período de isenção do certame inicia também na sexta e encerra no dia 22 de março. Para o cargo são ofertados um salário que varia de R$ 2.613,88 a R$ 3.329,63, referente a jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Os demais detalhes do concurso podem ser consultados no Edital de Abertura, depositado no próprio site do Instituto Avalia.