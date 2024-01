UFBA terá curso de engenharia de petróleo a partir de 2024 | A TARDE

A perspectiva de retomada dos investimentos no refino de petróleo aquece o mercado e desperta a demanda por profissionais capacitados. De olho nesse movimento, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) irá oferecer o curso de Engenharia de Petróleo.

A nova graduação foi aprovada pelo Conselho Acadêmico de Ensino e já estará entre as opções de matrícula no próximo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2024 na Escola Politécnica.

O curso é um desmembramento da habilitação em petróleo do curso de Engenharia de Minas, ofertado desde 2005 e que já formou 107 engenheiros(as). Com isso, a Ufba passa a contar com dois cursos de graduação independentes: Engenharia de Minas, que foi reformulado; e Engenharia de Petróleo, com a oferta de 30 vagas anuais.

Das vagas ofertadas, 24 ficarão disponíveis no Sisu e as outras seis restantes pelo processo seletivo para egressos do Bacharelado Interdisciplinar (BI). Além da Escola Politécnica, haverá aulas no Instituto de Geociências, Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Física, Instituto de Computação, Instituto de Química, entre outras unidades.

Com duração de 10 semestres, o curso acontece em turno integral, modalidade presencial e carga horária de 3840 horas. As áreas de atuação dos egressos são engenharia de poço, engenharia de reservatórios, processo de produção, gestão ambiental e regulação.

Mais informações estão disponíveis no site do curso de engenharia de petróleo da UFBA ou através do e-mail: [email protected].