UFRB contesta leilão de terreno em Santo Amaro e reafirma projeto de campus
Universidade diz que já concluiu o projeto arquitetônico do novo campus, enquanto prefeitura tenta leiloar área doada em 2012
Por Bernardo Rego
A prefeitura de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, anunciou que vai realizar um leilão com o objetivo de vender bens que não servem mais para o município.
Segundo a prefeitura, o leilão vai contar com 46 lotes que estão incluídos carros, ambulâncias, pickups, ônibus, micro-ônibus, tratores e sucatas. Mas, além disso, também existe um terreno que pertence à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e foi doado pela prefeitura em 2012 na gestão do prefeito Ricardo Machado.
Neste terreno, conforme apuração do Portal A TARDE, funcionava nos anos 40 a Siderurgia Aço Tarzan que atuou por cerca de 15 anos transformando cana-de-açúcar em aguardente.
Imbróglio com a UFRB
Atualmente há esse imbróglio para saber se o campus da UFRB vai ser instalado ou se o município vai poder proceder o leilão.
O A TARDE procurou a UFRB, que informou, por meio de nota, que a instituição segue firme com o interesse de implantar de forma definitiva o campus na cidade de Santo Amaro.
A universidade diz ainda que apresentou ao Ministério da Educação o projeto arquitetônico do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), prevendo uma estrutura de 7.240 m² construídos, com 28 salas de aula, 8 laboratórios, 3 salas multiuso, 3 estúdios e 28 outros espaços projetados.
Confira a nota na íntegra:
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) mantém firme o compromisso com a implantação definitiva do campus em Santo Amaro, reconhecendo a importância estratégica deste projeto para a região. Em março de 2025, a UFRB finalizou e apresentou ao Ministério da Educação o projeto arquitetônico do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), prevendo uma estrutura de 7.240 m² construídos, com 28 salas de aula, 8 laboratórios, 3 salas multiuso, 3 estúdios e 28 outros espaços projetados para garantir infraestrutura acadêmica de excelência.
Após as decisões tomadas em 2025 pelas autoridades locais sobre o terreno anteriormente doado, a universidade permanece em tratativas com o Governo do Estado e o MEC para viabilizar a implantação definitiva do campus em Santo Amaro, mantendo o enfoque na busca por alternativas institucionais que assegurem a consolidação do projeto e a oferta qualificada de ensino superior na região.
A UFRB segue mobilizada e à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre este processo, reafirmando seu compromisso institucional com a sociedade local e com a expansão do acesso à educação pública e de qualidade.
