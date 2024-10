Uma pessoa morre e outras 5 são baleadas durante tiroteio em SAJ

- Foto: Reprodução redes sociais

Um jovem foi morto e cinco pessoas foram baleadas neste domingo, 6. na praça do São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, cerca de 193km de Salvador.

As pessoas baleadas foram atingidas no pé e nas pernas, sem risco de morte. A vítima que morreu, no entanto, foi atingida na cabeça. Ela chegou a ser levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas onde não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Kaique Bispo dos Santos, de 18 anos. Informações preliminares indicam que o crime não tem relação com atos políticos e estaria ligado ao tráfico de drogas e a rixas por pontos.

Leia também:

>> Homem mata sogra a facadas e esfaqueia esposa e cunhada na Bahia

>> Corpo é amarrado e incendiado dentro de contêiner de lixo em Salvador

>> Corpo de mulher é encontrado flutuando em corrego

Em nota, Polícia Militar informou que foi acionada em razão de seis pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na Rua Dr. Antônio José de Araújo, em Santo Antônio de Jesus. “Ao chegarem, os PMs constataram o fato, e as vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região, onde receberam atendimento médico”, disse o órgão.

Já a Polícia Civil, informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT – Santo Antônio de Jesus) realiza oitivas e diligências com o intuito de identificar o autor dos disparos e a motivação do crime.