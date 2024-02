Uneb abre quase 200 vagas em licenciaturas para estudantes indígenas | A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Especial Indígena 2024, com vagas para os cursos das Licenciaturas Intercultural em Educação Escolar Indígena (Liceei) e em Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena (PIEEI).

A seleção oferta 172 vagas, sendo 100 oportunidades para o Departamento de Educação (DEDC) do Campus VII, em Paulo Afonso. Outras 72 vagas para o Departamento de Educação (DEDC) do Campus X, em Teixeira de Freitas.

As oportunidades são destinadas à formação de professores indígenas em exercício da Bahia, e aos demais indígenas pertencentes aos povos e comunidades identificadas no estado que tenham concluído o Ensino Médio ou curso equivalente.

As vagas disponíveis podem ser ocupadas aos membros das etnias e comunidades localizadas, prioritariamente, nas regiões norte, oeste, sul e extremo sul da Bahia. Os interessados devem preencher formulário de inscrição disponível no site da Uneb, até o dia 23 de fevereiro.

No processo seletivo serão utilizados como mecanismo de aprovação a utilização dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do desempenho do candidato ao longo de todo o Ensino Médio, por meio do histórico escolar.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 25 de março.