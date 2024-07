Uneb abrirá cursos de idiomas em Salvador, Alagoinhas e Caetité

Uneb - Foto: Arquivo A TARDE

Novos cursos de idiomas serão abertos pela Universidade do Estado da Bahia. Serão ofertadas, no semestre 2024.2, as línguas espanhola, francesa e inglesa nas cidades de Salvador, Alagoinhas e Caetité.

As inscrições começarão no dia 28 de junho. Há previsibilidade de bolsas de estudos em forma de isenção de taxa de inscrição para docentes, discentes, analistas e técnicos da Uneb, bem como cotistas da comunidade externa.

A iniciativa é do Centro de Idiomas da Uneb.