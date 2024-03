Uneb aprova criação de Campus Intercultural dos povos indígenas | A TARDE

Foi aprovada pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por unanimidade, a criação do Campus Campus Intercultural do Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação (Opará) – Departamento dos Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Camponesas, no município de Jeremoabo. A reunião do Conselho Universitário (Consu) aconteceu nesta sexta-feira, 23.

A reitora da universidade e presidente do conselho, Adriana Marmori, celebrou o acontecimento. “Estamos honrando uma dívida histórica com os povos originários. Essa é uma vitória, uma grande conquista do povo baiano”, disse.

A reunião aconteceu de forma presencial no auditório do Departamento de Educação (DEDC). A sessão reuniu cerca de 30 conselheiros e foi integralmente transmitida ao vivo pelo canal da TV UNEB no YouTube.

Na ocasião, os diretores eleitos e reeleitos para o biênio 2024 – 2026 tomaram posse como novos conselheiros do Conselho Universitário da UNEB.