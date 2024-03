Urgente: avião cai em São Sebastião do Passé; vídeo | A TARDE

Um avião caiu na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 14. Ainda não há informações sobre a quantidade de passageiros que estava na aeronave, Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o avião caiu em uma região de mata.

A prefeitura de São Sebastião do Passé confirmou a morte do piloto da aeronave, mas não informou se há mais vítimas. Segundo informações da Rede Bahia, a aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, e tinha Guanambi, no sudoeste baiano, como destino. Existia a previsão de que a aeronave parasse para abastecer em São Sebastião do Passé.

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que guarnições estão em deslocamento para a região.

Veja vídeo:





Em atualização