Uruguaio suspeito furto em vários hotéis é preso no sul da Bahia | A TARDE

Um uruguaio de 33 anos, indentificado como Fernando Nicolas Silva Taglaibue, foi preso nesta terça-feira, 9, no distrito de Arraial d'Ajuda, que fica na cidade de Porto Seguro, na região sul da Bahia.

De acordo com o site Radar News, Fernando Nicolas é suspeito de se hospedar em hotéis e pousadas com o objetivo de arrombar quartos e furtar celulares, dinheiro, cartões e outros objetos de hóspedes.

Informações encaminhadas pela polícia aponta o uruguaio possui um histórico de envolvimento em crimes de furto nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

Fernando Nicolas tinha um mandado de prisão preventiva decretado pela 12ª Vara Crime de Salvador. Ele foi localizado pela Polícia Civil após investigação.

No momento da prisão, foram encontrados com ele um celular furtado de uma vítima em Salvador no início do mês, além de cartões bancários que também podem ser produtos de furto.

O suspeito será encaminhado para audiência de custódia na Vara Crime de Porto Seguro.