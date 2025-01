Vale-gás: confira o calendário de pagamento para 2025

Confira o calendário do Vale-Gás - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Vale-Gás de 2025 já tem as datas definidas, e os beneficiários podem se programar para garantir o auxílio sem aperto. Os repasses começam em fevereiro e seguem até dezembro, são feitos de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Para receber o benefício, é preciso atender alguns requisitos. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e, de preferência, fazer parte do Bolsa Família ou contar com um integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O valor é creditado diretamente na conta do Caixa Tem, podendo ser retirado em lotéricas, terminais de autoatendimento ou correspondentes Caixa Aqui.

Veja o calendário

Final do NIS 1: 17/02, 15/04, 16/06, 18/08, 20/10, 10/12

Final do NIS 2: 18/02, 16/04, 17/06, 19/08, 21/10, 11/12

Final do NIS 3: 19/02, 17/04, 18/06, 20/08, 22/10, 12/12

Final do NIS 4: 20/02, 22/04, 20/06, 21/08, 23/10, 15/12

Final do NIS 5: 21/02, 23/04, 23/06, 22/08, 24/10, 16/12

Final do NIS 6: 24/02, 24/04, 24/06, 25/08, 27/10, 17/12

Final do NIS 7: 25/02, 25/04, 25/06, 26/08, 28/10, 18/12

Final do NIS 8: 26/02, 28/04, 26/06, 27/08, 29/10, 19/12

Final do NIS 9: 27/02, 29/04, 27/06, 28/08, 30/10, 22/12

Final do NIS 0: 28/02, 30/04, 30/06, 29/08, 31/10, 23/12