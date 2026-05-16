Valença moderniza fiscalização com sistema digital em tempo real

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- Foto: Divulgação

A gestão pública do município de Valença anunciou uma novidade tecnológica. Sob a coordenação direta do secretário de Governo e chefe de Gabinete, Cyro Freitas, a Força-Tarefa de Fiscalização Integrada da cidade passou a operar com um moderno sistema digital de notificações em tempo real.

A medida promete eliminar a burocracia do papel e trazer mais agilidade, controle e eficiência às ações fiscais nas ruas.

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Com a inovação, as equipes de fiscalização agora trabalham conectadas. As viaturas foram equipadas com impressoras térmicas portáteis e os agentes utilizam um aplicativo integrado via smartphone.

Isso permite que qualquer notificação ou auto de infração seja emitido instantaneamente no local da abordagem. Toda a operação é espelhada em uma central de monitoramento on-line, que acompanha os desdobramentos de cada equipe no mapa da cidade.

Perfil técnico e foco em inteligência

A escolha de Cyro Freitas para liderar essa reestruturação reflete a busca por um perfil técnico na administração de Valença. Com formação multidisciplinar em Administração, Gestão Pública e Segurança Pública, além de especializações em gestão estratégica e relações governamentais, o secretário acumula experiência em áreas de inteligência e governança dentro do próprio Governo da Bahia.

“Estamos implantando ferramentas modernas para garantir mais eficiência, transparência e organização aos serviços públicos”, destacou Cyro Freitas.]