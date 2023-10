Valor do gás de cozinha terá novo aumento na Bahia | A TARDE

Mais um aumento no valor do gás de cozinha está previsto para chegar à Bahia nos próximos dias. Ao que indica, o reajuste do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras será de 3,5% e, com isso, a estimativa é que o preço par o consumidor final saia, em média, por R$ 130 em Salvador e região metropolitana.

De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sindrevgas), este é o quinto aumento do ano na Bahia, dentre eles, nos meses de agosto e setembro.