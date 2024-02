Vaqueiro morre após sofrer descarga elétrica em zona rural de cidade | A TARDE

Um vaqueiro de 40 anos morreu após receber uma descarga elétrica na zona rural do município de Itamaraju, no extremo sul do estado, no sábado, 19.

De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, Luigi Luiz Correia estava no assentamento Cruz do Ouro, onde morava, e pegou um bastão para bater em uma chave fusível, quando aconteceu um curto-circuito.

Luigi Luiz recebeu a descarga elétrica e caiu no chão por causa do impacto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu e chegou na unidade de saúde sem sinais vitais.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado para sepultamento no domingo.