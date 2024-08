Varíola Mpox: Bahia confirma 38 casos e investiga nova variante

Taxa de mortalidade da doença é estimada em 3,6% - Foto: AFP

A Bahia confirmou, até esta quarta-feira (14), 38 casos de varíola mpox em 2024, de acordo com dados atualizados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e investigados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA).

Um relatório recente da Sesab revela que 21 dos pacientes diagnosticados são residentes de Salvador. Além disso, o estado está investigando dois casos suspeitos que ainda não foram confirmados.

A doença, anteriormente conhecida como "varíola dos macacos", é causada pelo vírus mpox. A transmissão para humanos pode ocorrer por meio de contato com animais silvestres infectados, como roedores, através de materiais contaminados e de pessoa para pessoa.

Após alertas da OMS sobre a variante 1b do vírus mpox, que tem mostrado maior letalidade na África Central, e da Opas sobre sua circulação nas Américas, o Ministério da Saúde do Brasil anunciou a atualização das recomendações sobre a doença. Na terça-feira (13), foi convocada uma reunião com representantes estaduais para revisar e ajustar os protocolos nacionais.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) ainda não respondeu às perguntas sobre a presença da nova variante no estado. Os números consolidados dos casos desde 2022 são:

Mundo: 99.176 casos confirmados / 208 óbitos

Brasil: 11.212 casos confirmados / 16 óbitos

Bahia: 215 casos confirmados / 0 óbitos