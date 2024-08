Veículo com restrição é recuperado pela PM na Chapada Diamantina

Policiais militares da Cipe Semiárido recuperaram um carro com restrição no povoado de Aguada Nova, no município de Lapão, na região da Chapada Diamantina. A informação foi divulgada na manhã deste sábado, 27.



Segundo a Polícia Militar, os pms realizavam rondas quando avistaram um veículo estacionado, apresentando sinais de adulteração nas numerações dos vidros e chassis. Após consulta, foi constatado que o automóvel estava adulterado.

O carro foi apresentado na delegacia de Lapão para o registro de ocorrência.