Veja a polícia perseguindo suspeito de engravidar enteada de 14 anos | A TARDE

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), perseguiu um homem suspeito de estuprar a enteada no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem, que além dos abusos, ainda agredia e mantinha a vítima em cárcere privado tentou fugir da abordagem. A polícia divulgou um vídeo que mostra o momento em que os agentes perseguem o suspeito pelo bairro.

As investigações tiveram início em julho de 2023, logo após o crime ser denunciado à Polícia Civil. A adolescente, hoje com 14 anos, já vinha sendo abusada pelo padrasto desde os 11 anos. A jovem teria engravidado do suspeito duas vezes. A polícia não informou se ela teve os bebês.

O autor foi submetido ao exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.