Veja blogueiros que foram alvos de bandidos na Bahia | A TARDE

De assaltos a sequestros, influenciadores baianos têm enfrentado uma onda de crimes. Na terça-feira, 28, a Bahia acompanhou atentamente os desdobramentos do sequestro do blogueiro Eu Lipe e de mais três amigas influenciadoras em Monte Gordo, na cidade de Camaçari, após os bandidos desconfiarem que pertenciam a uma facção criminosa.

No entanto, Eu Lipe e seus amigos não são os primeiros influenciadores a serem alvos de ações criminosas no estado. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, fez um levantamento que mostra que entre 2022 e 2024, pelo menos 10 criadores de conteúdo na Bahia sofreram com ações criminosas.

Alexia é torturada durante sequestro

Em setembro de 2023, a influenciadora trans Alexia Silva viveu momentos de terror ao ser sequestrada em Salvador. Levada para um matagal, foi torturada psicologicamente e fisicamente por aproximadamente cinco horas, obrigada a realizar transferências bancárias para os criminosos.

Franklin é libertado após transferência de Pix



Em novembro do ano passado, o humorista Franklin Reis, conhecido nacionalmente como a personagem Neca, foi sequestrado em Itacimirim, no Litoral Norte baiano, enquanto saía da praia. Ele foi liberado após transferir dinheiro via Pix para os criminosos.

Juh Oliveira pula de carro interceptado por bandidos



No mesmo mês, uma influencer carioca foi vítima de uma tentativa de sequestro relâmpago em Imbassaí, também no Litoral Norte da Bahia. Juh Oliveira teve o carro interceptado por um trio criminoso enquanto retornava da Praça de Imbassaí para a pousada onde estava hospedada. Em um ato de desespero, ela brigou com os criminosos, pulou do carro com medo de ser morta ou estuprada e conseguiu fugir.

Luma Montargil é sequestrada quando cheegava em empresa da família



Já em janeiro de 2023, a influenciadora digital Luma Montargil foi sequestrada por criminosos quando chegava em um supermercado da família em um distrito da cidade de Camamu, no baixo sul da Bahia. Ficou sob o poder dos criminosos por 20 horas antes de ser libertada, sem detalhes sobre os acontecimentos.

Mavi Magalhães e Fernando Hayne são roubados em estacionamento



Em outubro de 2022, os criminosos fizeram novas vítimas. Mavi Magalhães e Fernando Hayne sofreram um assalto violento no bairro do Comércio, em Salvador. Os influenciadores baianos foram abordados por dois homens e tiveram uma arma apontada para a cabeça enquanto estacionavam o carro na Avenida da França e tiveram pertences roubados.

Beqinha e amigos sofrem tentativa de sequestro

Ainda no mesmo mês, a blogueira Rebeca Lemos, conhecida como Beqinha, foi vítima de uma tentativa de sequestro durante um assalto em Salvador. Além dela, o influencer Rone Lima e outros amigos que estavam no momento perderam dinheiro, jóias e aparelhos celulares. Na ocasião, eles estavam voltando para casa depois de assistirem ao show de Ivete Sangalo, no Centro de Convenções.



