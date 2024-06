Veja dicas para evitar acidentes elétricos no São João

Balões e bandeirolas costumam se aproximar de fios - Foto: Divulgação

Já é São João na Bahia, e para que a festa não seja apagada por nenhum incidente, é preciso tomar cuidado com a energia elétrica no momento da montagem da decoração dos arraiais, das quermesses, das barracas, dos palcos e até mesmo das fogueiras.

“O mês de junho é marcado pela beleza das bandeirolas, das festas e comidas típicas. Nada disso combina com acidentes, então é extremamente importante que a população fique alerta aos riscos que envolvem a montagem das decorações próximas à rede de energia elétrica. A dica mais importante é não se aproximar dos equipamentos da rede de distribuição e não pendurar nada nos postes. Além de muito perigoso, pode também impactar no fornecimento de energia da região, atrapalhando a folia da época ”, alerta o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Hugo Vidal.

Confira dicas para evitar acidentes

Áreas externas

- Enfeites como as típicas bandeirolas, faixas e outros adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade e não podem ser fixados próximos da fiação elétrica. Jamais devem ser amarrados aos postes da distribuidora ou mesmo aos fios condutores de eletricidade.

- Tenha atenção redobrada com a montagem e fixação dos chamados “cordões de luzes” que enfeitam as ruas nesta época do ano. Eles só devem ser feitos com material que não ofereça risco de choque elétrico, além de uma distância de pelos menos 2,5 metros da rede elétrica.

- Sempre mantenha distância da rede elétrica e, caso vá soltar fogos de artifício, nunca faça isso em direção aos postes e condutores de energia. Os artefatos só devem ser manuseados por adultos e utilizados em locais distantes da fiação, afastados também de bandeirinhas de papel e de outros materiais inflamáveis.

- No caso das fogueiras, elas nunca devem ser acesas próximas aos postes, uma vez que o calor das chamas pode superaquecer a rede e provocar o rompimento da fiação.

- Em caso de fio partido, não se aproxime e telefone imediatamente para a Neoenergia Coelba (116).

- Não solte balões. Além de ser crime, trata-se de uma brincadeira de alto risco, especialmente se o balão entrar em contato com um fio energizado ou cair dentro de uma subestação. Nesse último caso, até mesmo com risco de explosões.

- Não faça ligações clandestinas de energia, também chamadas de “gato”, para iluminar barraquinhas que comercializam comidas típicas e fogos de artifício. Além de sobrecarregar o sistema, elas representam risco de curto-circuito, graves acidentes e é crime previsto no Código Penal Brasileiro.

Dentro das residências

- Ao decorar a casa com algum enfeite junino que use energia elétrica, evite extensões e benjamins (o popular “T”). O ideal é contratar um profissional qualificado e certificado para realizar a readequação das suas tomadas.

- Respeite os pontos de contato com a energia. Bocais de lâmpadas, por exemplo, não devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites juninos pois, além de choques, essa prática pode provocar incêndios.

- Nunca manuseie aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado.

- Em caso de choque, desligue imediatamente o disjuntor da residência e só depois preste socorro. Se necessário, ligue para o SAMU (192), Corpo de Bombeiros (193) e Neoenergia Coelba (116).