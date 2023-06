Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador e RMS

No dia do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 8, alguns estabelecimentos terão alteração nos horários. Alguns serviços como Correios e SAC não irão funcionar. Já a maior parte dos shoppings centers abrem normalmente, exceto os shoppings Itaigara, Paseo e Lapa, que funcionam em horário especial.

| Shoppings |

Salvador Shopping - funciona normalmente, das 9h às 22h

Salvador Norte Shopping - também funciona normalmente, das 9h às 22h

Shopping Paralela - segue o horário normal, das 9h às 22h

Shopping Bela Vista - segue o horário normal também, das 9h às 22h. Já a rede de cinema Cinépolis, a academia Alpha Fitness, o Centro Médico Bela Vista e o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) funcionam em horários independentes. A academia Alpha Fitness funciona das 9h às 13h.

A programação do Arraiá do Bela, na Praça Central do shopping (piso L1) acontece às 18h, com show da banda Forró na Chapa. O espaço ainda terá com barraca de comidas típicas, vendidas pela Delmar Confeitaria e Delícias D´Ju e atrações de lazer, como roda gigante, tiro ao alvo, pescaria e óculos de realidade virtual.

Shopping Barra - no feriado de 8 de junho, o centro de compras funcionará em horário normal, das 9h às 22h. O Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h.

Shopping Center Lapa - terá horário especial no feriado, funcionando das 11h às 17h. A praça de alimentação e o Cine Imperial funcionam em horário normal, das 11h às 19h. O “São João no Lapa” terá a banda Abafafá como atração, às 15h, no 1° piso. Já o Som na Praça começa logo em seguida, às 16h, com a dupla Jamile e Jill, no 3° piso. Neste dia, o estacionamento aos clientes será gratuito.

Shopping Itaigara - no feriado terá funcionamento especial. As lojas, quiosques e restaurantes ficam fechados, já o Super Bompreço funciona das 7h às 18h. A Subway funciona por delivery, via iFood.

Shopping Paseo - terá funcionamento especial, as lojas e quiosques funcionam das 9h às 20h, já os restaurantes funcionam a partir das 12h.

Boulevard Shopping Camaçari - funciona das 9h às 21h, inclusive a Vila Junina instalada na praça central, no piso L1. Já a praça de alimentação e os espaços infantis funcionarão das 11h às 21h. A academia Smart Fit funciona das 8h às 14h.

| Lojas e Mercados |

Ferreira Costa - no dia do feriado de Corpus Christi, a loja funciona em horário normal, das 8h às 21h

| Serviços |

Correios - no dia de Corpus Christi não haverá atendimento nas agências dos Correios. Já na sexta-feira, 9, o funcionamento ocorrerá normalmente. No sábado, 10, estarão abertas as unidades que realizam atendimentos neste dia do fim de semana. O funcionamento desses canais ocorre 24 horas por dia, nos sete dias da semana. O atendimento com operadores será retomado na sexta-feira, 9, a partir das 8h.

Sistema Ferry-Boat - terá operação especial para o período de Corpus Christi. A partir desta quarta-feira, 7, até a segunda, 12, os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia estarão à disposição. De segunda-feira a sábado, as saídas ocorrem de hora em hora, das 5h às 23h30. Nos domingos e feriados, a operação começa às 6h.

SAC - Todos os postos SAC da Bahia ficarão fechados, incluindo as carretas do SAC Móvel. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira, 9.

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari - ficam fechados.