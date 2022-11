Veja o que abre e fecha no feriado de Finados

Em função do feriado de Finados, nesta quarta-feira, 2, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais mudam o horário de funcionamento. A maioria das alterações acontecem nos bancos, que ficam fechados no dia.

Confira os horários:

Lazer

Teatro Gregório de Mattos (TGM) - abre com as exposições Salvador na Linha de Marisa Vianna e o Memorial Gregórios (exposição permanente).



Cidade da Música da Bahia, a Casa do Rio Vermelho, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, o Carybé das Artes e a Casa do Carnaval, em Salvador, funcionarão normalmente, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Shoppings



Shopping da Bahia - Funciona das 9h às 22h.

Parque Shopping Bahia - Estabelecimento comercial abre das 13h às 21h.

Shopping Barra - Abre das 12h às 20h.

Shopping Paralela - Funciona das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista - Abre, das 9h às 22h.

Boulevard Shopping Camaçari - Unidade comercial funciona das 9 às 21h.

Lojas e supermercados

Assaí Atacadista - Em Salvador, as lojas funcionarão normalmente, das 7h às 22h. No interior da Bahia, a unidade de Paulo Afonso funciona das 8h às 18h; em Senhor do Bonfim das 7h às 16h; e na cidade de Teixeira de Freitas, das 7h às 19h.

Home Center Ferreira Costa - A loja estará aberta das 8h às 21h.

Serviços

Transporte - Em Salvador, o Elevador Lacerda funciona das 7h às19h. Os planos inclinados estarão fechados. Já a Travessia Marítima Plataforma-Ribeira ocorrerá normalmente. A Coordenação de Transportes Especiais (Cotae) e o setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) não farão atendimentos administrativos.

Já a frota de ônibus na capital baiana será reduzida. No entanto, segundo a prefeitura, outros 36 veículos reguladores foram disponibilizados para dar atendimento à Operação Praia.

Bancos - As agências bancárias estarão fechadas, somente funcionando o autoatendimento, das 8h às 22h.

Hemoba – Unidade de coletas não funcionam, mas o ambulatório abre para emergência.