Veja o que funciona em Salvador e RMS no Feriado de Finados | A TARDE

Salvador terá mais um feriadão nesta semana. Na quinta-feira, 2, é o Dia de Finados, que geralmente se estende até o domingo, 5. A maior parte dos shoppings funcionam em horário normal. Já alguns serviços não funcionam.

| Shoppings |

Shopping da Bahia - as lojas âncoras, quiosques e megalojas funcionam das 9h às 22h, assim como a praça de alimentação, restaurantes e Pão de Açúcar. A academia Bodytech funciona das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5. O Playland abre às 12h e fecha às 22h. A programação do cinema pode ser conferida no site da UCI Orient.

Shopping Bela Vista - funciona em horário normal no Feriado de Finados, das 9h às 22h. O SAC, academia Alpha Fitness, Centro Médico Bela Vista e Cinema Cineflix funcionam em horários independentes, que podem ser consultados em seus respectivos sites.

Salvador Shopping - funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Barra - No dia 2 de novembro, o shopping funciona das 9h às 22h, assim como a praça de alimentação. O Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli abrem às 12h. O horário de funcionamento do UCI Orient pode ser consultado no site.

Shopping Itaigara - As lojas, quiosques e restaurantes funcionam das 11 às 18h. O Super Bompreço funciona das 7h às 18h, os bancos ficam fechados. Já o Subway, atende por delivery, via iFood.

Shopping Paseo - o shopping terá o horário de funcionamento alterado. As lojas e quiosques funcionam das 12h às 20h. Os restaurantes funcionam a partir das 12h. A programação do Cine Daten Paseo pode ser conferida no site, assim como a academia Alpha Fitness.

Salvador Norte Shopping - também funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Boulevard Camaçari - As lojas e espaços infantis funcionam normalmente, das 9h às 21h. A praça de alimentação e Magic Games funcionam das 11h às 21h. Já a Smart Fit funciona em horário reduzido, das 8h às 14h. A programação do Cinemark pode ser conferida através do site.

Shopping Boulevard Vitória - No Dia de Finados, o shopping terá horário diferente. A praça de alimentação funciona das 12h às 19h, a academia Alpha Fitness funciona das 9h às 13h. A Drogaria São Paulo funciona das 7h às 22h, o Rede Mix, das 6h30 às 20h e a Lavandeira Lav Pop, das 8h às 14h. As Lojas, no piso L2, e quiosques estarão fechados.

| Serviços |

Lotéricas - ficam fechadas.

SAC - permanece fechado.

Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari - também fica fechado.