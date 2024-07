Vela acesa pode ter causado morte de idosa no interior da Bahia

Caso é investigado - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma idosa de 87 anos morreu após um incêndio na residência em que ela morava na noite deste domingo, 14, na cidade de Casa Nova, no norte do estado. O caso aconteceu na Vila Massu, zona urbana do município.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que um vela deixada acesa pode ter causado o incêndio.

O caso segue em investigação pela Delegacia Territorial (DT).