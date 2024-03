Vendedora de cosméticos é encontrada com sinais de tortura em Lauro | A TARDE

Uma vendedora de cosméticos identificada como Maria Cele de Jesus Oliveira, de 48 anos, foi encontrada morta com sinais de tortura na periferia de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encontrado em via pública na Rua Califórnia. A Polícia ainda informou que “somente os laudos do Departamento Médico Legal (IML) poderão esclarecer a causa do óbito".

O corpo foi removido do local e expedidas as guias periciais. A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga o caso.