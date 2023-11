Vereadores precisam segurar dois colegas para evitar briga em sessão | A TARDE

Dois vereadores da Câmara Municipal de Matina, no Centro Sul Baiano, quase se agrediram fisicamente em sessão nesta segunda-feira, 27. Os colegas dos envolvidos na confusão precisaram intervir para que a briga não acontecesse.

O motivo foi a insatisfação de Jansen Fonseca (PP) com o presidente da Câmara, Dega (PL). O chefe do Legislativo impediu que Jansen pudesse falar no microfone durante a sessão.

Por conta do impedimento, Jansen chamou Dega de covarde e afirmou que ele não era homem. Além dos outros vereadores, os agentes de segurança da Câmara impediram a briga.