Vestibular da Uesb oferece mais de mil vagas; saiba como se inscrever

- Foto: Divulgação

De 12 a 16 de setembro os interessados em ingressar na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) poderão realizar as inscrições para o vestibular 2025. As provas serão aplicadas nos dias 1º e 2 de dezembro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Serão oferecidas mais de mil vagas em 47 diferentes cursos de graduação.

O Vestibular oferta 610 vagas para o primeiro período letivo e 398 vagas para o segundo período letivo, ambos de 2025. A relação de vagas por curso e campus pode ser acessada no Anexo único do Edital e mais informações sobre cada uma das graduações estão disponíveis no Catálogo de Cursos da Universidade.



As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet. Todo o passo a passo do processo de inscrição está descrito no item 6 do Edital. Após finalizar a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 110, até o dia 23 de outubro, em qualquer banco, bem como nas lotéricas e Correios.



Vale lembrar que, pelo segundo ano, todos os candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escolas públicas terão a gratuidade total da taxa de inscrição garantida. Além deles, a isenção pode ser adquirida por outros perfis, listados aqui.



A solicitação da isenção total da taxa de pagamento do Vestibular Uesb 2025 deve ser feita pelo mesmo link de inscrição, de 12 a 26 de setembro, seguindo as orientações disponíveis no Edital.



Além disso, como parte da sua Política de Ações Afirmativas, a Uesb reserva metade das vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino. Para concorrer nessa categoria, é necessário optar pela "Reserva de Vagas", voltada para alunos que tenham feito do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio ou equivalente em escola pública municipal, estadual ou federal. Dentro dessa modalidade, 70% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais.