“Vi a morte de perto”, desabafa motorista assaltado em ônibus na RMS | A TARDE

“Hoje eu vi a morte de perto”. Imerso em uma rotina de contato diário com muitas pessoas, Roque Silva Santos, de 54 anos de idade, atua como rodoviário há mais da metade do próprio tempo de vida. Mas, nesta quinta-feira, 22, ele passou por um episódio com roteiro de filme de violência.

Ao lado do colega de categoria, o motorista estava no ônibus assaltado na madrugada, que fazia a linha Camaçari/Estação Mussurunga. Três homens fizeram roubaram dinheiro em espécie e pertences das vítimas. Duas pessoas, inclusive, se machucaram ao se jogarem da janela do ônibus em movimento durante o crime.

“A nossa segurança é Deus. Hoje eu vi a morte de perto, foi um terror total no ônibus que rodo. A segurança para nós dos ônibus é zero, não tem polícia nas ruas nos horários que iniciamos a primeira viagem. Só Deus no controle”, desabafou em entrevista ao Portal Massa!

Todo dia, Roque inicia as corridas com o colega, identificado pelo prenome de Edvaldo, por volta das 4h (horário de Brasília). Mas, mesmo que o ofício já seja executado com o conhecimento da voz da experiência, a surpresa desta quinta-feira ficou marcada para sempre na memória dele.



“Estávamos saindo da rodoviária de Camaçari, às 5h40. Logo no primeiro ponto, ali na localidade onde fica o Correios, subiram aproximadamente 30 passageiros, incluindo esses meliantes que foram três. No ponto do mercado da Via Parafuso, eles anunciaram o assalto, dando tiro dentro do ônibus e uma coronhada no rodoviário que estava indo trabalhar. Quatro passageiros pularam do ônibus em movimento e dois deles a SAMU levou pra o hospital de Camaçari”, explicou.

Por conta do ocorrido, o Portal MASSA! procurou o Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador para saber quais providências serão tomadas. Em contato com a reportagem, o presidente Mario Cleber mencionou que uma reunião acontece desde o início desta tarde. A proposta é modificar os horários de início e encerramento das jornadas de trabalho por falta de segurança.

Ainda segundo ele, o outro rodoviário, que estava no veículo, tem feito o tratamento desde as primeiras horas desta quinta-feira. "Ele está em casa desde mais cedo tomando remédio porque tomou uma coronhada muito forte", comentou.

Apesar dos quatro passageiros citados pelo rodoviário, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) confirmou, por meio de nota à reportagem, que apenas dois passageiros se jogaram das janelas. A 18ª Delegacia Territorial (DT/ Camaçari) está responsável por investigar o crime.