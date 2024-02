Vice-prefeito baiano volta a ser preso por violência doméstica | A TARDE

O vice-prefeito de Itapé, André Jatobá (Podemos), foi preso novamente nesta sexta-feira, 2. O pedido de prisão, desta vez, leva em conta o descumprimento de medidas protetivas em favor da sua ex-mulher. A ação foi determinada pela Vara Criminal de Jequié, após uma solicitação do Ministério Público (MP-BA).

No último dia 12, o político foi encarcerado por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, após ter sido alvo de mandados de busca e apreensão em seu apartamento.

Na decisão, o juiz indica que a quantidade de entorpecentes encontrada na residência do vice-prefeito “revela que há forte probabilidade de se tratar de droga destinada à comercialização”.

A prisão de Jatobá, no entanto, chegou a ser revogada pela Justiça no dia 22 e substituída em provisória. Na ocasião, o juiz da 1ª Vara de Itabuna, Murilo Staut, levou em consideração o fato do suspeito de ser réu primário e ter colaborado com as investigações, com isso, ele precisou pagar uma fiança no valor de R$ 15 mil.