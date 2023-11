Vice-prefeito é ferido com canivete ao tentar separar briga | A TARDE

O vice-prefeito de Vereda, cidade do extremo sul da Bahia, foi esfaqueado no neste domingo, 12, ao tentar separar uma briga na praça de esportes da cidade. Salvador da Rocha Nonato passou por cirurgia e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região nesta segunda, 13.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, a confusão aconteceu durante a cavalgada na Praça de Esportes do distrito de Massaranduba. Dois homens começaram a discutir e um deles puxou um canivete. Foi neste momento que o vice-prefeito tentou intervir na confusão, mas foi atingido. De acordo com a polícia, o suspeito teria informado não queria atingir o vice-prefeito.

Em nota, a prefeitura de Vereda manifestou apoio ao vice-prefeito e repudiou o ato de violência que aconteceu durante o evento. "Tal ato de violência, demonstra a intolerância, total desrespeito e desacato contra uma autoridade política constituída desse município", afirmou.