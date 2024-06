Vídeo: acidente com ônibus deixa ao menos quatro mortos no sul da BA | A TARDE

Um grave acidente causou a morte de, pelo menos, quatro pessoas, na noite de sábado, 25, na BR 101. Segundo as informações preliminares, o caso aconteceu na localidade conhecida como curva do Cassimiro, entre São José da Vitória e Buerarema, envolvendo um ônibus e uma carreta.



Em imagens enviadas ao Portal A TARDE, é possível ter noção da força do impacto da batida entre os dois veículos. O acidente aconteceu por volta das 22h. O ônibus saiu de Feira de Santana com destino a Eunápolis.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a morte acidental de trânsito foi registrada na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). Um ônibus e um caminhão colidiram lateralmente, na BR 101, na altura do município de São José da Vitória, na noite de sábado. Quatro pessoas que estavam no ônibus, que saiu de Feira de Santana com destino a Eunápolis, morreram. As guias para remoção e perícia foram expedidas. Outros passageiros foram socorridos para unidades hospitalares. Os laudos do DPT devem apontar as causas do acidente".

