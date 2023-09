Vídeo: batida entre caminhão e carro deixa dois feridos na BR-324

Um caminhão pegou fogo após bater com um carro de passeio na BR-324, trecho de Riachão de Jacuípe, na manhã desta segunda-feira, 11. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou dois feridos. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Municipal de Riachão de Jacuípe. A outra pessoa não precisou de atendimento médico. Após a batida, os veículos saíram da rodovia. As circunstâncias que causaram o acidente são desconhecidas.

