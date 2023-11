Vídeo: Bispo Zadoque e motorista deixam audiência de custódia | A TARDE

Weslen Pablo Correia de Jesus, de 31 anos, conhecido como Bispo Zadoque, preso por participação no desaparecimento e morte da cantora gospel Sara Mariano e o motorista Gideão Duarte de Lima, de 30 anos, irão permanecer custodiados após audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira, 16, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador, onde o corpo da vítima foi encontrado.

O Portal A TARDE esteve no Fórum Criminal de Dias D’Ávila e flagrou o momento em que o Bispo Zadoque deixou o local e foi colocado em uma viatura para retornar à prisão. Assim como Gideão, ele vai aguardar as investigações custodiado por 60 dias no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Veja o vídeo:





Leo Moreira | Ag. A TARDE

