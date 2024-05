Vídeo: caixão cai de de carro funerário e vira atração em Camaçari | A TARDE

Um caixão caiu do bagageiro de um carro funerário no momento em que subia uma ladeira no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso foi registrado na noite desta segunda-feira, 13, na Ladeira do 2 de Julho e terminou chamando atenção de pedestres e motoristas.



De acordo com as testemunhas, o motorista do veículo funerário não viu o momento do incidente e terminou indo embora. O caixão permaneceu na ladeira e terminou provocando um longo congestionamento. Após alguns minutos, as pessoas arrastaram o caixão.



Após alguns minutos, o motorista foi avisado e terminou retornando. Com ajuda das pessoas ele colocou o caixão no veículo e foi embora. A reportagem de A Tarde não foi informada se existia um corpo dentro do caixão ou se estava vazio.





