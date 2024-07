VÍDEO: Caminhão tomba e população rouba carga de frango na Bahia

Não há informações para onde o caminhão seguia e o estado de saúde do motorista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caminhão teve sua carga de frango saqueada por populares, após tombar no final da tarde desta terça-feira, 18, na rodovia BR-101, em trecho que pertence ao município de Gandu, localizado na região do baixo sul da Bahia.

Em vídeo gravado por pessoas que estavam no local, pessoas retiram a carga de dentro do baú, algumas delas, saindo com caixas completas e sacos.

O local onde o acidente aconteceu é conhecido como 'Curva do Cebo'. O trecho é conhecida justamente por conta de vários registros de acidentes, muitos deles envolvendo até mesmo vítimas fatais.



Não há informações para onde o caminhão seguia e o estado de saúde do motorista.

Assista: