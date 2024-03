Vídeo: carreata das Mulheres Sem Terra trava trânsito na Av. Paralela | A TARDE

Uma carreata promovida pelas 'Mulheres Sem Terra' tem provocada transtornos no trânsito na Av. Paralela, na manhã desta sexta-feira, em Salvador. Nos vídeos feitos por leitores do Portal A Tarde, é possível ver o grupo concentrado em frente ao Parque de Exposições, no sentido Lauro de Freitas, fechando toda a via.

A carreata faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra 2024 que ocupa todas as grandes regiões do país, mobilizando atos no campo e nas grandes cidade. "As mobilizações acontecem em denúncia às violências estruturais do sistema capitalista que afetam diretamente a vida das mulheres, por meio da instituição do patriarcado, do racismo e LGBTQI+fobia", diz a nota do movimento.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Tranasalvador) confirmou o ato e orienta aos motoristas que evitem trafegar pela Av. Paralela. A opção para quem segue em direção ao aeroporto é pegar as avenidas Jorge Amado, no Imbuí, Pinto de Aguiar, em Pituaçu, ou Orlando Gomes, em Piatã, e seguir pela orla, pela avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.