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ACIDENTE

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

Além do conteúdo se espalhar pela pista, o veículo ficou atravessado na via

Luiza Nascimento
Por

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Caminhão de soja tomba na BR-242
Caminhão de soja tomba na BR-242 -

Uma carreta carregada de soja tombou na BR-242, deixando a via completamente interditada, devido ao conteúdo que se espalhou pela pista. O caso ocorreu por volta das 6h20 desta sexta-feira, 24, no trecho de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

O caminhão de carga, de grande porte, ficou atravessado na pista, dificultando ainda mais a passagem de outros veículos. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, a pista foi liberada por volta de três horas após o ocorrido. O trânsito flui com normalidade.

Veja vídeo do acidente:

Outros acidentes registrados em rodovias baianas nas últimas 24h

Um motociclista morreu, por volta das 13h15 da quinta-feira, 23, em decorrência de um acidente na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, após colidir com um caminhão.

Mais tarde, às 17h15, na mesma rodovia mas, dessa vez, no trecho de Manoel Vitorino, uma carreta tombou, prejudicando o trânsito do local.

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Tags:

acidente Br-242 itaberaba

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