Vídeo: carro cai de guincho e complica trânsito na Paralela | A TARDE

Um veículo caiu da plataforma de um caminhão guincho na avenida Luiz Viana Filho (Paralela), na manhã desta sexta-feira, 12, e deixou o trânsito lento sentido aeroportom próximo à passarela do Hospital Sarah. De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), não houve registro de feridos.



Em imagens enviadas ao Portal A TARDE é possível ver o carro inclinado no meio da pista. A Transalvador ainda informou que outro guincho está indo para o local para a retirada do veículo.

Ainda na Paralela, outro acidente foi registrado há poucos metros do local. Um motociclista perdeu o equilíbrio e caiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local.





