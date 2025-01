Vídeo: carro pega fogo na BR-324 em trecho do sentido Salvador

- Foto: Reprodução

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 2, na BR-324, sentindo Salvador. O caso aconteceu no trecho de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Em vídeos enviados à reportagem do Portal A TARDE é possível ver o veículo, de cor azul, em chamadas e o local parcialmente isolado. As circunstância do acidente são desconhecidas

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para mais informações e aguarda resposta.

Veja vídeos: