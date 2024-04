Vídeo: Criança é atropelada por van escolar de prefeitura na Bahia | A TARDE

Uma criança de quatro anos foi atropelada por uma van escolar da Prefeitura de Conceição do Coité, no norte do estado. O caso aconteceu na segunda-feira, 15, em uma estrada vicinal na região da Fazenda Correia, em frente a casa onde a vítima mora.

Familiares do menino relataram que ele retornava da escola quando desceu do veículo e atravessou em frente ao carro. Antes que ele completasse o trajeto, a van andou e atingiu acidentalmente a criança.

Uma câmera de segurança registrou o acidente e uma das rodas da van passa por cima da perna da criança. O menino teve lesões nas regiões do fêmur e pélvica.

Ainda segudo a família, o único suporte da prefeitura teria sido o socorro, que aconteceu após o desembarque de outras crianças que moram na região. A vítima foi levada à Unidade Materno Infantil (UMI), em Conceição do Coité, e depois transferido para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana.

Na terça, o menino fez cirurgias e segue internado, sem previsão de alta hospitalar. Familiares contaram que tentaram registrar um Boletim de Ocorrência, na delegacia do município, mas foram orientados a buscar a Defensoria Pública do Estado (DPE).



Por meio de nota, a Prefeitura de Conceição do Coité informou que prestou socorro imediato à vítima e que a cirurgia realizada transcorreu sem complicações. A gestão disse ainda que a família do aluno tem sido acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação e recebido o suporte necessário.

Por fim, foi informado que os profissionais envolvidos no atropelamento foram afastados imediatamente e os contratos com a gestão municipal serão encerrados.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais