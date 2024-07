VÍDEO: Criminosos rendem mulher e esvaziam caixa em mercado na Bahia

Além de produtos do estabelecimento, os criminosos ainda levaram todo o dinheiro do caixa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma panificadora foi alvo de dois assaltantes, na noite desta quinta-feira, 28, na região do Parque das Mangabas, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação foi toda registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens divulgadas, além de produtos do estabelecimento, os criminosos ainda levaram todo o dinheiro do caixa. O caso aconteceu na Panificadora e Mercado Maria da Glória, na Rua Dom Pedro II.

O assalto envolveu os dois indivíduos, que fizeram a abordagem e subtraíram os produtos e dinheiro, e também um terceiro que estava dirigindo um carro, modelo Fiat Uno, que estacionou no local.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar e Polícia Civil, com a finalidade de obter mais detalhes sobre a situação. No entanto, até o momento, ainda não obteve retorno.

Assista: