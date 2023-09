Vídeo: dupla invade prédio e faz criança refém em Lauro de Freitas

Dois homens armados invadiram um apartamento na localidade conhecida como Capim Arara, em Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, e fizeram uma criança refém. O crime foi registrado na noite desta quarta-feira, 21, e durante a ação, a dupla fez uma live pedindo ajuda e exigindo a presença da família e de um advogado.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o crime aconteceu quando policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático, responsável pelo policiamento, faziam rondas na região. Os policiais avistaram um grupo armado e ao perceberem a chegada das viaturas, os suspeitos fugiram. Dois integrantes terminaram invadindo um dos apartamentos e mantiveram a criança refém.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para negociar a liberação da vítima. Ainda conforme a SSP, quando os agentes chegaram, apenas a criança estava dentro do imóvel com os criminosos.

A dupla se entregou após duas horas de negociação. Com eles, foram apreendidas uma pistola 9mm, com carregador e munições, uma réplica de arma de fogo e uma balaclava. Todo material apreendido e os indivíduos presos foram apresentados na 27ª delegacia, em Itinga. Ambos foram autuados por cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo.





Leitor | A Tarde