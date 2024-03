Vídeo: estudantes são atropeladas por carro desgovernado em Brejões | A TARDE

Duas estudantes foram atropeladas por um carro desgovernado na cidade de Brejões, no sudoeste da Bahia, nesta terça-feira, 24. O acidente aconteceu quando o motorista estacionou o veículo, que começou a descer a ladeira.

Câmeras de segurança flagraram o atropelamento. As imagens mostram o momento que o motorista do carro, que estava estacionado, sai do veículo.

A câmera de dentro de um mercadinho, em que as estudantes estavam em frente, mostra as duas na calçada, quando o carro desce e as atinge. Uma delas cai por baixo da outra. Após o impacto, uma consegue sair, mas a segunda fica com as pernas presas.

As imagens mostram ainda que as pessoas correm para tentar socorrer as estudantes. Um homem chega a estacionar a caminhonete para observar o que aconteceu.

As pessoas empurram o carro para tirar as pernas das garotas de baixo do veículo. As duas foram socorridas para o hospital da cidade, onde foram atendidas e tiveram alta hospitalar.





Momento do acidente Divulgação