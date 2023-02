Vídeo: ferries se chocam no terminal Bom Despacho em Itaparica

Dois ferries-boat se chocaram na manhã desta segunda-feira, 6, no terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Segundo as informações preliminares, o acidente envolveu os ferries Pinheiro e Maria Bethânia



Em um vídeo gravado por um dos usuários, é possível ver o momento do choque entre as embarcações e a correria na área onde ficam os veículos, com direito a motocicletas caindo ao chão. Ainda não há detalhes sobre o caso.

Em nota, a internacional Travessias Salvador informou que houve um erro de aproximação na manora do ferry Pinheiro, que encostou na embarcação Maria Bethânia, assustando os usuários. O incidente, sem maiores danos, ocorreu nas proximidades do terminal de Bom Despacho, em Itaparica.

null Reprodução / Redes sociais