Vídeo flagra briga generalizada durante o São João de Apuarema

| Foto: Reprodução

Uma briga generalizada foi registrada durante uma festa na praça pública da cidade de Apuarema, no Médio Rio de Contas. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento da confusão que aconteceu na sexta-feira, 14, durante a festa junina denominada de São João Prolongado.

As imagens mostram homens se agredindo e outras pessoas tentando apaziguar, mas sem sucesso. Um idoso chega a ser derrubado no tumulto. O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações, mas não ainda não tivemos retorno.