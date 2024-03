Vídeo: Forças especiais da polícia ocupam Valéria em megaoperação | A TARDE

Uma megaoperação conjunta envolvendo as forças especiais da Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, ocupa desde a madrugada desta segunda-feira, 4, o bairro de Valéria, na periferia de Salvador.

De acordo com as primeiras informações, o objetivo da ação é prender lideranças criminosas e apreender armas e drogas. No bairro, 14 mandados de prisão estão sendo cumpridos. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) sobrevoa as áreas de mata que cercam o bairro.

Os ônibus não estão indo até o final de linha do bairro. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob) a decisão veio após registro de troca de tiros. "Com a interrupção do serviço, os coletivos seguem até o Largo do Penacho Verde e de lá retornam para os terminais de origem", diz a nota.