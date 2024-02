Vídeo: grave acidente deixa veículos destruídos na Estrada da Cetrel | A TARDE

Um acidente grave envolvendo dois carros aconteceu na noite desta segunda-feira (19), na BA-530, mais conhecida como Estrada da Cetrel, localicada em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Vídeo enviado ao Grupo A TARDE mostra os dois carros completamente danificados após a colisão, enquanto diversos motoristas que passavam na região paravam para tentar prestar socorro as vítimas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local do acidente. Ainda não há informações sobre quantidade ou estado de saúde das vítimas.

A reportagem tentou contato com a empresa CLN, que administra as estradas da região, para saber detalhes do ocorrido, mas não houve retorno.