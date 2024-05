VÍDEO: Homem assalta loja de roupas femininas em Lauro de Freitas | A TARDE

Um homem armado foi flagrado assaltando uma loja de roupas femininas, na manhã deste domingo, 28, no bairro de Itinga, que fica no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Câmeras de segurança presentes no local flagraram a ação. As imagens, obtidas pelo Portal A TARDE, mostram o indivíduo entrando no local para anunciar o assalto ao estabelecimento que fica em localidade conhecida como Largo do Chapéu.

O crime aconteceu por volta das 10h50. Informações preliminares apontam que o suspeito chegou a ameaçar uma funcionária da loja e ainda roubou celular e dinheiro que estava no caixa.

Ainda não há informações sobre a identidade do indivíduo, que deixou o local após o crime e segue sendo procurado pela polícia.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais