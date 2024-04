Vídeo: Homem cai de torre telefônica após ataque de abelhas na Bahia | A TARDE

Um homem caiu de uma torre telefônica, com seis metros de altura, após ter sido atacado por um enxame de abelhas. O caso aconteceu no povoado de Porto Alegre, no município de Maracás, sudoeste baiano.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava trabalhando nas estruturas e tentou escapar dos ataques, quando se desequilibrou e caiu em árvore nesta terça-feira, 9.

Após o acidente, ele foi levado ao Hospital Municipal de Maracás, e em seguida, levado ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O homem segue internado em estado grave.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais