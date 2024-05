Vídeo: homem é executado a tiros em Lauro de Freitas | A TARDE

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 22, no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Leia mais:

>> Homem é retirado à força de casa e executado a tiros no Subúrbio

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rudson Mendes Passos. Policiais da 52ª CIPM foram acionados para ocorrência. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria.

As circunstâncias, autoria e motivação serão investigadas pela unidade policial, que expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica. O caso foi registrado na 23ª DT/Lauro de Freitas.

Veja o vídeo:

Reprodução