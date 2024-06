Vídeo: homem é morto a tiros dentro de veículo em Camaçari | A TARDE

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta sexta-feira, 7, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram a vítima ainda dentro do carro. O crime foi cometido na Avenida Sul, no bairro Verdes Horizontes.

Segundo as informações da Polícia Civil, o corpo do homem, que foi localizado no interior de um veículo, com marcas de disparos de arma de fogo, ainda não foi identificado. Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização das perícias cabíveis.





Reprodução

