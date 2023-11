Vídeo: homem é perseguido por PMs após ser acusado de roubar celular | A TARDE

Uma situação inusitada foi registrada na quinta-feira, 24, no meio da avenida Santos Dumont (Estrada do Coco), no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Dois policiais correm atrás de um homem, que atravessa a pista no meio dos carros, mas é capturado em frente a uma loja de materiais de construções.

O momento da perseguição foi filmado por populares que passavam de carro no local. De acordo com a Guarda Municipal da cidade, uma mulher parou a viatura da polícia para dizer que tinha sido assaltada e os agentes foram atrás do indivíduo.

Informações preliminares apontam que o suspeito ainda ameaçou os policiais com duas pedras na mão. A partir daí, foi iniciada a perseguição das equipes com o homem.

Após ser alcançado pelos agentes, em frente a uma loja de materiais de construção, nenhum pertence da denunciante foi encontrado com ele. A mulher não quis ir a delegacia prestar queixa e o suposto assaltante foi liberado.

